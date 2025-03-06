«Почта России» модернизировала 19 отделений в сёлах Подмосковья

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Девятнадцать отделений «Почты России», расположенных в сёлах и деревнях Московской области, было модернизировано в 2024 году, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«В рамках модернизации были отремонтированы фасады и внутренние помещения зданий, обновлены системы отопления, установлен климат-контроль и кондиционеры, камеры видеонаблюдение и пожарная сигнализация. А если старые отделения были в слишком плохом состоянии для ремонта, вместо них «Почта России» строила новые из современных материалов», — говорится в сообщении.В обновлённых почтовых отделениях также обустроили «уголки здоровья», где можно измерить себе давление, температуру и уровень кислорода в крови, а в некоторых поставили для посетителей компьютеры с доступом на различные государственные порталы.
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Лев Каштанов