В почтовых отделениях Подмосковья оформили около 500 страховок «Антиклещ»

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В начале 2025 года около 500 жителей Москвы и Подмосковья уже приобрели страховой полис «Антиклещ» в отделениях Почты России, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Обычно спрос на страхование от укусов клещей наблюдается в апреле и мае. Однако в этом году превышение температурных норм привело к ранней активизации клещей.
Полис «Антиклещ» можно оформить в любом почтовом отделении Московской области или у почтальона, который приходит на дом. Чтобы оформить страховку, нужно предоставить свои фамилию, имя, отчество, паспортные данные и контактный телефон.
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Дайана Хусинова