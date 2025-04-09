В почтовых отделениях Подмосковья оформили около 500 страховок «Антиклещ»

В начале 2025 года около 500 жителей Москвы и Подмосковья уже приобрели страховой полис «Антиклещ» в отделениях Почты России, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Обычно спрос на страхование от укусов клещей наблюдается в апреле и мае. Однако в этом году превышение температурных норм привело к ранней активизации клещей.