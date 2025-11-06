График зимовки змей в Московской области сбился из-за аномально тёплой осени

06 ноября 2025, 19:56

оригинал Фото: Алла Головатюк

Слишком тёплая осень не даёт в этом году рептилиям уйти в спячку. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.





Для погружения в это состояние змеям необходим устойчивый сигнал в виде похолодания. Идеальным называют стабильное падение ночных температур ниже +5°C.



«В ноябре в Подмосковье сложились уникальные условия: дневные температуры поднимаются до +7…+11°C, а ночные редко опускаются ниже +3°C. В то же время солнце продолжает прогревать лесную подстилку, где обычно зимуют змеи. Это не позволяет им заснуть. Как только установится устойчивая минусовая температура, а земля промёрзнет, змеи Подмосковья уйдут в зимнюю спячку до весны. Их активность полностью прекратится», – отметили в министерстве.