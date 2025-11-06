Эко-рейд в Одинцово и Истре предотвратил сброс 80 м³ строительных отходов
В Одинцовском округе и муниципальный округ Истра прошёл межведомственный экологический рейд по пресечению несанкционированной транспортировки строительных отходов, сноса и грунтов, рассказали в Минчистоты Московской области.
Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО вместе с представителями Минэкологии региона, МВД РФ и ГУРБ Московской области проверили 26 единиц техники. У пяти из которых отсутствовали необходимые документы. В результате составили 4 протокола об административных нарушениях. Четыре транспортные единицы отправили на спецстоянку.
Благодаря рейду удалось предотвратить сброс 80 м³ строительных отходов.
Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что такие рейды проводят регулярно. Они помогают контролировать соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды и не допускать несанкционированных свалок в регионе.
Водители обязаны иметь специальный талон на вывоз строительных отходов, получить который можно онлайн на регпортале.
