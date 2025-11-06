Эко-рейд в Одинцово и Истре предотвратил сброс 80 м³ строительных отходов

06 ноября 2025, 18:59

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Одинцовском округе и муниципальный округ Истра прошёл межведомственный экологический рейд по пресечению несанкционированной транспортировки строительных отходов, сноса и грунтов, рассказали в Минчистоты Московской области.