Лебеди Иван и Марья из Долгопрудного отправятся на зимовку

13 октября 2025, 11:20

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

Лебеди Иван и Марья из Центрального парка Победы в Долгопрудном с наступлением холодов отправятся в тёплое и безопасное место — на зимовку к профессиональному заводчику. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.







«Мы перевезём птиц к специалисту. Там нашим грациозным красавцам обеспечат уход до самой весны. А как только станет тепло, они обязательно вернутся, чтобы снова украсить городской пруд», — рассказал директор городских парков Сергей Пятковский.

В парке также ответили на вопрос, волновавший наблюдательных посетителей. Они заметили, что, пока один лебедь спит на плоту, второй бодрствует. Как предположили горожане, плот слишком маленький, и места на двоих не хватает.



Однако это не причина для беспокойства, а, наоборот, трогательное проявление заботы. Лебеди-шипуны — моногамные птицы, создающие пару на всю жизнь. Пока самка отдыхает, самец стоит на страже, охраняя её покой.