Лебеди Иван и Марья из Долгопрудного отправятся на зимовку
Лебеди Иван и Марья из Центрального парка Победы в Долгопрудном с наступлением холодов отправятся в тёплое и безопасное место — на зимовку к профессиональному заводчику. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Мы перевезём птиц к специалисту. Там нашим грациозным красавцам обеспечат уход до самой весны. А как только станет тепло, они обязательно вернутся, чтобы снова украсить городской пруд», — рассказал директор городских парков Сергей Пятковский.
В парке также ответили на вопрос, волновавший наблюдательных посетителей. Они заметили, что, пока один лебедь спит на плоту, второй бодрствует. Как предположили горожане, плот слишком маленький, и места на двоих не хватает.
Однако это не причина для беспокойства, а, наоборот, трогательное проявление заботы. Лебеди-шипуны — моногамные птицы, создающие пару на всю жизнь. Пока самка отдыхает, самец стоит на страже, охраняя её покой.
Однако это не причина для беспокойства, а, наоборот, трогательное проявление заботы. Лебеди-шипуны — моногамные птицы, создающие пару на всю жизнь. Пока самка отдыхает, самец стоит на страже, охраняя её покой.