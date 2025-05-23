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Гранты Президентского фонда культурных инициатив получат три проекта Подмосковья

Фото: Центр развития гусельного искусства «Купина» им. Л.Я. Жук

Фото: Центр развития гусельного искусства «Купина» им. Л.Я. Жук

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Три проекта из городских округов Коломна, Красногорск и Павловский Посад вошли в список победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Проект коломенской центральной библиотеки «Пильняк и Коломна. Лаборатория впечатлений» расскажет о связи русского писателя Бориса Пильняка с городом. Там он стал писателем нового времени и пережил сильнейшие эмоциональные впечатления. В проекте будут использованы его письма и ароматические ассоциации.
«Другой победитель грантового конкурса – проект Центра развития гусельного искусства «Купина» им. Л.Я. Жук «Этно-спектакль Слово о полку Игореве». Постановку приурочили к Году защитника Отечества. Грант направят на создание музыкального материала, постановку, костюмы и студийную аудиозапись произведения инструментально-певческим ансамблем гусляров «Купина». Премьера спектакля на сценах Москвы и Красногорска запланирована на декабрь», – рассказали в министерстве.
Музей «Княжий двор» из Павловского Посада получил грант на проект «Фестиваль швейного ремесла «ТекСТИЛЬный ПОСАД». Это продолжение нового туристического направления в Подмосковье – fashion-туризма. В городе много текстильных предприятий. Но только мастерство швеи может превратить кусок ткани в шедевр. К участию в фестивале, который запланирован на сентябрь, приглашаются текстильные предприятия, ателье, дома мод, творческие коллективы, дизайнеры и любители моды.

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Под Ногинском в крупное ДТП попал микроавтобус с детьми
23 мая 2025, 21:52

Фото: пресс-служба ГАИ МО

Перевозивший детей микроавтобус попал в ДТП и перевернулся на трассе М-12 в Подмосковье. Об этом сообщает ТГ-канал Baza.
«По предварительным данным, автобус столкнулся с двумя легковушками. По словам очевидцев, несколько человек получили травмы, среди них есть дети. На месте аварии работают оперативные службы. Туда следуют несколько автомобилей скорой помощи, направлен вертолёт. На трассе образовалась огромная пробка», – говорится в сообщении.
В пресс-службе подмосковной Госавтоинспекции подтвердили информацию о ДТП и отметили, что устанавливают его обстоятельства.
«На 68-м километре трассы М-12 в городском округе Ногинск зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, произошло попутное столкновение микроавтобуса и двух легковых автомобилей. Число пострадавших уточняется», – отметили в ГАИ.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем, как сообщили РИА Новости в экстренных службах, в аварии погиб ребёнок, ещё шесть человек пострадали. Официально эти данные пока не подтверждены.

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Шестилетний балашихинский спортсмен во второй раз попал в Книгу рекордов России
23 мая 2025, 21:25

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Шестилетний житель Балашихи Марк Маилян стал самым юным россиянином, выполнившим сложнейший гимнастический элемент – рондат-винт на акробатической дорожке. Это достижение официально зафиксировали в Книге рекордов России, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Для Марка это уже второй рекорд. В пять лет он совершил винтовое сальто назад с оборотом в 360 градусов на батуте и тоже попал в национальный реестр.
«Балашиха может гордиться и другими юными талантами, вошедшими в Книгу рекордов России. Среди них Мария Архипова, которая в возрасте 6 месяцев 4 дней произнесла первое слово «мама». Это самый ранний случай в стране. Ева Куценко из школы №13 стала рекордсменкой по количеству выполненных нижних волейбольных передач в стену за один подход. А четырёхлетняя гимнастка Эмилия Климкович совершила 33 маховых колеса за минуту», – рассказали в администрации.
Помимо этого, Марк Новиков из Балашихи стал самым юным российским спортсменом, выполнившим в 7,5 лет на маунтинбайке сложнейший трюк tailwhip.

Книга рекордов России – проект, целью которого является создание полного информационного банка российских рекордов. Большая часть книги посвящена рекордам в категориях спорта, архитектуры, человека и географии.


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Объявлены победители регионального этапа конкурса рисунков «ЭкоПодмосковье»
23 мая 2025, 21:08

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума объявила имена победителей регионального этапа конкурса рисунков «ЭкоПодмосковье». Его с 20 марта по 25 апреля проводил комитет регионального парламента по имущественным отношениям, природопользованию и экологии, сообщили в думской пресс-службе.
В этом году конкурс был посвящён темам «Деревья, опалённые войной. Аллея памяти Героев» и «Красная книга Московской области глазами детей».
Целью было привлечь внимание жителей к проблемам экологии, помочь в формировании экологической грамотности и культуры.
«Помимо экологической, конкурс имел и патриотическую составляющую. В этом году он был приурочен к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Огромное спасибо ребятам, которые приняли в нём участие и проявили себя! Все большие молодцы!», – сказал председатель комитета Владимир Шапкин.
Конкурс проводился по трём номинациям в трёх возрастных группах. Узнать имена его победителей можно на сайте.

Открытие выставки, а также награждение победителей и призёров состоятся 4 июня в здании регионального парламента.

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В России стартует V этап Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы»
23 мая 2025, 20:55

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Жители Подмосковья могут стать участниками V этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы». Этап на тему «Финансовая безопасность для всей семьи: защити свои деньги» пройдёт с 24 мая по 18 сентября 2025 года.
«Стартующий этап направлен на повышение интереса экономически активных россиян к финансовым темам. Мероприятия будут проводиться в смешанном формате. Очные занятия организуют региональные эксперты. А образовательные материалы, видеоролики и методические пособия будут доступны на портале», – сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Всероссийская эстафета «Мои финансы» проводится с прошлого года. Организатором выступает Минфин России. По завершении V этапа 19 сентября стартует следующий – «Думай о будущем. Страхование и накопления».

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Ступинский изготовитель зубных щёток вошёл в проект «Производительность труда»
23 мая 2025, 20:10

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковная компания «ВДС-Ступино» присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда», который реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Компания выпускает зубные щётки, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Специалисты Регионального центра компетенций Московской области провели на предприятии стартовое совещание. В качестве пилотного потока выбран процесс производства самого массового продукта – зубных щёток бренда R.O.C.S.
«В рамках проекта компания при содействии РЦК планирует внедрить инструменты бережливого производства, что позволит сократить протекание процесса на 10%, уменьшить незавершённое производство на 15% и увеличить выработку на 10%», – рассказали в министерстве.
Опыт, полученный при реализации проекта на пилотном потоке, компания сможет расширить на всё предприятие. Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда», нужно подать заявку на платформе.

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