Гранты Президентского фонда культурных инициатив получат три проекта Подмосковья

Фото: Центр развития гусельного искусства «Купина» им. Л.Я. Жук
Три проекта из городских округов Коломна, Красногорск и Павловский Посад вошли в список победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Проект коломенской центральной библиотеки «Пильняк и Коломна. Лаборатория впечатлений» расскажет о связи русского писателя Бориса Пильняка с городом. Там он стал писателем нового времени и пережил сильнейшие эмоциональные впечатления. В проекте будут использованы его письма и ароматические ассоциации.
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«Другой победитель грантового конкурса – проект Центра развития гусельного искусства «Купина» им. Л.Я. Жук «Этно-спектакль Слово о полку Игореве». Постановку приурочили к Году защитника Отечества. Грант направят на создание музыкального материала, постановку, костюмы и студийную аудиозапись произведения инструментально-певческим ансамблем гусляров «Купина». Премьера спектакля на сценах Москвы и Красногорска запланирована на декабрь», – рассказали в министерстве.Музей «Княжий двор» из Павловского Посада получил грант на проект «Фестиваль швейного ремесла «ТекСТИЛЬный ПОСАД». Это продолжение нового туристического направления в Подмосковье – fashion-туризма. В городе много текстильных предприятий. Но только мастерство швеи может превратить кусок ткани в шедевр. К участию в фестивале, который запланирован на сентябрь, приглашаются текстильные предприятия, ателье, дома мод, творческие коллективы, дизайнеры и любители моды.
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Лора Луганская