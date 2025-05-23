В Московской области проведут Международный фестиваль спаржи

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В парке «Сосновый бор» в Озёрах Коломенского городского округа 25 мая состоится VII Международный фестиваль спаржи. В этом году программу представит шеф-стендап «Шефы становятся звёздами» от Международного альянса кулинаров, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Для посетителей подготовили мастер-классы по приготовлению блюд из спаржи от итальянских шеф-поваров Чезаре Кюи и Ивана Рорато, а также от байк-клуба Free Chapter 1st Moscow Russia. По традиции на мероприятии приготовят суп из спаржи. В течение всего дня можно будет заглянуть на фермерский и ремесленный маркеты, площадки коломенских ресторанов и колледжей, в детскую интерактивную зону. Гостей ждёт и концертная программа», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Фестиваль начнётся в полдень. Вход на него будет свободным.
Как напомнили в министерстве, в прошлом году на фестивале приобрели свыше 400 кг спаржи.
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