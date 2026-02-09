Грантовый конкурс Движения Первых в этом году охватит около миллиона человек
Стартовал новый сезон Грантового конкурса Движения Первых. Участники смогут получить финансовую поддержку для организации и проведения мероприятий, помогающих раскрыть таланты молодого поколения, организовать полезные активности, вовлечь в совместное творчество детей и взрослых.
В 2026-м особое внимание уделят проектам, отражающим главную тему года – единство народов России.
«В этом году грантовый фонд конкурса составит 1,4 млрд рублей и позволит охватить около миллиона человек. Мы снизили порог минимального количества участников проектных активностей до 50 человек. Это расширит возможности для привлечения небольших организаций, прежде всего, сельских школ. Движение Первых поддержит инициативы по укреплению общероссийской гражданской идентичности», – сказал Герой России, участник президентской кадровой программы «Время Героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов.Заявки на участие в Грантовом конкурсе Движения Первых в 2026 году принимают на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки Минфина до 7 марта. В этом сезоне предполагается участие 900 000 человек.
Результаты отбора объявят 1 апреля. Поддержку получат самые интересные, актуальные и проработанные проекты.
Подробную информацию можно найти на сайте конкурса.