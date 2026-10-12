Гребцы из Московской области завоевали девять наград на чемпионате России

12 октября 2026, 12:11

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на чемпионате России по гребному слалому. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





Турнир проходил в подмосковном посёлке Богородское с 7 по 11 октября. В нём приняли участие команды из 16 субъектов РФ.





«Золотые медали выиграли Игорь Михайлов в одиночном заплыве на каяке среди мужчин и Алексей Попов в одиночном заплыве на каноэ среди мужчин. Кроме того, Михалов с Поповым победили на соревновании мужских двоек. А втроём с Даниилом Замятиным они выиграли в мужской командной гонке», — говорится в сообщении.