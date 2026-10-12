Подмосковный пловец Гирев взял две медали на этапе Кубка мира

12 октября 2026, 11:26

оригинал Иван Гирев (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Иван Гирев из Видного завоевал серебряную и бронзовую медали на втором этапе Кубка мира по плаванию. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Соревнования проходили в столице Узбекистана Ташкенте с 8 по 10 октября. В них приняли участие сильнейшие атлеты из разных стран.





«На вторую ступень пьедестала почёта Гирев поднялся по итогам заплыва на 200 метров вольным стилем. Золото выиграл бельгийский спортсмен Лукас Энво, а третьим к финишу пришёл Шейн Касас из США», — говорится в сообщении.