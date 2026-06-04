Григоренко назвал технологии ИИ частью повседневной жизни Подмосковья
Зампред правительства – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко осмотрел стенд Московской области на Петербургском международном экономическим форуме.
Ему представили последние цифровые проекты, которые реализуют в области.
«В Подмосковье технологии искусственного интеллекта уже стали частью повседневной жизни. ИИ помогает врачам и пациентам, сокращает сроки предоставления социальных услуг, облегчает работу педагогов при проверке домашних заданий. Практические результаты показывают, что инновационные решения способны не только повысить эффективность процессов, но и улучшить качество жизни людей», – сказал Григоренко.
Благодаря полной автоматизации срок решения по ряду услуг на региональном портале сократился с семи дней до одной минуты. В числе таких услуг – оформление выплаты многодетным семьям, на молочную кухню, а также социальной карты для проезда. К будущему году планируется масштабировать проект ещё на 68 услуг.
«Цифровая трансформация для нас – не дань моде, а системная, вдумчивая работа, которая помогает повышать эффективность в госуправлении и ключевых отраслях, высвобождать ресурсы, улучшать качество услуг и сервисов. В рамках профильной комиссии Госсовета мы постоянно общаемся с региональными командами. Мы признательны президенту и правительству за поддержку наших инициатив, внимательное отношение ко всему, что сопровождает цифровизацию и внедрение технологий ИИ», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он напомнил, что 2023 года по поручению президента власти Подмосковья собирают лучшие практики по искусственному интеллекту на платформе «Цифровой регион».
«Сейчас там представлено 441 решение на основе технологии ИИ из 62 регионов, а также больше 320 цифровых решений из Подмосковья. Что касается ИИ, он помогает нам в здравоохранении, образовании, социальном блоке, сельском хозяйстве, транспорте, ЖКХ, экологии, строительстве и госуправлении. Всего внедрили 67 проектов по восьми направлениям, в этом году добавим ещё 16. Общий экономический эффект превысил 3,2 млрд рублей. Это мотивирует двигаться дальше», – добавил глава региона.
Так, в образовании внедрили «Цифровой помощник учителя», который анализирует рукописный текст – сочинения, диктанты и изложения. Время проверки одной работы сократилось с пяти минут до 20 секунд. Больше не надо носить с собой стопки тетрадей – педагог может прямо в школе загрузить фото нужных страниц в систему, а нейросеть укажет ошибки и выставит предварительную оценку с комментарием по каждому ученику.
Кроме того, разработано мобильное приложение «Предшкола», которое планируют запустить с 1 сентября. Оно объединит воспитателей и родителей. Всё будет собрано в одном месте – расписание, посещаемость, меню, фотоотчёты и цифровое портфолио детей. Проект автоматизирует комплектование детсадов и освободит воспитателей от ручного заполнения планов и табелей.
В приложении «Добродел Здоровье» пациенты теперь могут самостоятельно расшифровывать анализы. ИИ-сервис автоматически интерпретирует результаты лабораторных исследований и даёт рекомендации по выявленным отклонениям. Однако эта информация носит рекомендательный характер и не является медицинским заключением. Услуга стала доступна жителям в начале года, и за это время ею воспользовались более 60 000 человек.
С заявлениями по земельным вопросам помогает «Навигатор строительства», который заменил длинные анкеты на персонализированные сценарии, чтобы давать более точные рекомендации. Он позволяет отслеживать продвижение в оформления документов в реальном времени.
Помимо этого, с помощью ИИ автоматизировали контроль за использованием земель. Мобильные комплексы с умными камерами позволили увеличить ежедневный охват проверок в пять раз, а точность обнаружения нарушений выросла с 60% до 90%. Сервис интегрирован с Росреестром и делает автоматическую рассылку уведомлений владельцам.
В сфере ЖКХ рассчитывают запустить единую систему онлайн-мониторинга водозаборных узлов для ресурсоснабжающих организаций. В этом году планируется интегрировать в цифровой контур более 4000 объектов водоснабжения и водоотведения. Это позволит на 20% быстрее реагировать на аварийные ситуации. Такая работа уже проведена по котельным и центральным тепловым пунктам региона. Если раньше данные о температуре и давлении на объектах поступали раз в час, то сегодня – каждые 15 минут.
Эта информация помогает контролировать проведение гидравлических испытаний, актуализировать схемы теплоснабжения и определять приоритетные участки для ремонта и модернизации.