Компания «Логика молока» будет развивать в Подмосковье масштабные инвестпроекты
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, гендиректор компании «Логика молока» Якуб Закриев и председатель совета директоров Руслан Алисултанов обсудили планы по развитию молочной отрасли Подмосковья. Предусмотрена реализация масштабных инвестиционных проектов и модернизация молочного комбината «Чеховский».
Встреча состоялась в рамках ПМЭФ-2026.
«Молочная отрасль – одно из ключевых направлений АПК Подмосковья. Традиционно мы – в числе лидеров в стране по производству кисломолочной продукции. По итогам прошлого года объём вырос почти на 14,5%. За этим результатом – работа предприятий, инвесторов, технологических команд, которые развивают современные производства и отвечают за качество продукта. Для дальнейшего роста важно укреплять сырьевую базу», – отметил Воробьёв.Он напомнил, что в Подмосковье реализуют 10 инвестпроектов по производству и переработке молока.
«В Клину ввели ферму на 800 голов, строим объекты в Домодедове и Серебряных Прудах. В Сергиевом Посаде будет создан крупный молочный комплекс мощностью 250 000 тонн в год. «Логика молока» – наш давний партнёр. Флагманская площадка компании находится в Чехове. Это крупный молочный комбинат мощностью до 430 тысяч тонн продукции в год. Предприятие внедряет роботизацию, автоматическую отгрузку, ИИ-контроль качества», – рассказал губернатор.
«Логика молока» – один из ведущих в стране производителей свежих молочных продуктов, детского питания и продукции на растительной основе. В её состав входят 13 заводов в 12 регионах, 26 складов. Ежегодно компания перерабатывает более миллиона тонн молока, выпуская продукцию под брендами «Простоквашино», «Актибио», Actimuno, «Даниссимо», «Тёма», «Растишка», BIO Balance, «Актуаль», «Петмол» и Planto.
Флагманская площадка – молочный комбинат «Чеховский», крупнейший молокозавод в России. Его мощность – около 430 000 тонн продукции в год.