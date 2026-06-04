Три логистические компании запустят в Ленинском округе производство роботов
Производство логистических, промышленных и транспортных роботов запустят на территории государственного индустриального парка «Титан» в Ленинском округе компании «Битроботикс», «Валдай Роботы» и «Нью Лайн Инжиниринг». Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Соглашение с представителями компаний подписал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на Петербургском международном экономическом форуме.
«Для нас принципиально важно, что в Подмосковье заходят отечественные производители и разработчики, которые создают собственные решения — от промышленных роботов до складской автоматизации и программного обеспечения. Наша задача — дать таким компаниям готовую промышленную среду, чтобы они могли быстрее запускать производство. Такая среда создана в наших индустриальных парках», — сказал Андрей Воробьёв.Компания «Валдай Роботы» инвестирует в производство промышленных роботов 2,1 млрд рублей. «Нью Лайн Инжиниринг» будет производить роботизированные краны-штабелеры и автоматизированные системы хранения, общая сумма инвестиций составит около 91 миллиона рублей. А «Битроботикс» запустит на 150 миллионов рублей выпуск роботизированных комплексов на основе высокоскоростных дельта-роботов.