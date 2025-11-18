Гроссмейстер Сергей Карякин открыл в Дубне шахматный клуб
Гроссмейстер, многократный чемпион мира, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин открыл в Дубне шахматный клуб в рамках проекта «Шахматы для СВОих». Он провёл сеанс одновременной игры с ветеранами спецоперации и членами их семей, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Карякин запустил проект в этом году. Он направлен на то, чтобы помочь ветеранам СВО справиться с психологическими проблемами. Как показали исследования, шахматы могут сыграть ключевую роль в процессе реабилитации.
«Это проект, который помогает ветеранам спецоперации и членам их семей адаптироваться, вовлекаем их в мирную жизнь. Шахматы – это возможность для взрослых и детей правильно проводить досуг», – отметил гроссмейстер.
Старт проекта «Шахматы для СВОих» в Дубне поддержали депутат Госдумы Алла Полякова, депутат Мособлдумы Александр Орлов и глава города Максим Тихомиров. Первыми соревнованиями стал турнир на кубок главы Дубны по шахматам.
«Турнир проходил одновременно на 16 досках и длился почти два часа. Поблагодарил Сергея за идею, пожелал дальнейших успехов, а нашим ветеранам – ярких побед», – сказал Тихомиров.Ветеран СВО Николай Киреев гроссмейстеру проиграл, но остался доволен результатом – для командира любой опыт полезен.
«Занимался шахматами ещё в детстве. В школе играл много, потом не до шахмат было. Сейчас решил поддержать идею создания этого проекта. Для меня игра с Сергеем Александровичем была очень интересной и даже престижной – сыграть с таким профессионалом!», – поделился эмоциями Киреев.Проект «Шахматы для СВОих» реализует Федерация шахмат Московской области при поддержке партии «Единая Россия» совместно с фондом «Защитники Отечества» и правительством Подмосковья.