Гроссмейстер Сергей Карякин открыл в Дубне шахматный клуб

18 ноября 2025, 19:25

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Гроссмейстер, многократный чемпион мира, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин открыл в Дубне шахматный клуб в рамках проекта «Шахматы для СВОих». Он провёл сеанс одновременной игры с ветеранами спецоперации и членами их семей, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.





Карякин запустил проект в этом году. Он направлен на то, чтобы помочь ветеранам СВО справиться с психологическими проблемами. Как показали исследования, шахматы могут сыграть ключевую роль в процессе реабилитации.

«Это проект, который помогает ветеранам спецоперации и членам их семей адаптироваться, вовлекаем их в мирную жизнь. Шахматы – это возможность для взрослых и детей правильно проводить досуг», – отметил гроссмейстер.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна



«Турнир проходил одновременно на 16 досках и длился почти два часа. Поблагодарил Сергея за идею, пожелал дальнейших успехов, а нашим ветеранам – ярких побед», – сказал Тихомиров.

«Занимался шахматами ещё в детстве. В школе играл много, потом не до шахмат было. Сейчас решил поддержать идею создания этого проекта. Для меня игра с Сергеем Александровичем была очень интересной и даже престижной – сыграть с таким профессионалом!», – поделился эмоциями Киреев.