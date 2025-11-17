В Дубну из Флориды при поддержке губернатора доставили катер для воднолыжников
В школу водных видов спорта на стадион им. Нехаевского в Дубне из американского штата Флорида доставили специальный катер для занятия водными лыжами. Его стоимость – более 16 млн рублей.
Решение поддержать дубненских спортсменов ранее принял губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Теперь тренировки будут проходить на высшем уровне, как в ведущих школах мира. Катер NAUTIQUE 200 предназначен для буксировки воднолыжников, он соответствует требованиям и стандартам проведения международных соревнований.
«Сегодня мы выходим на другой уровень. Это просто какое-то чудо для детей! Они будут приближены к условиям проведения чемпионатов мира и Европы. Все хотят быть чемпионами мира, и я говорю, что с таким катером будут обязательно», – поделилась директор Школы водных видов спорта «Дубна» Марина Мухитова.
Катер городская администрация закупила при поддержке губернатора. На его приобретение школа получила специальное разрешение Минпромторга России.
«Благодарю Андрея Юрьевича Воробьёва. Без региональной поддержки мы не смогли бы выполнить обязательства перед школой, перед детьми, перед нашими ветеранами», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.Сейчас в спортшколе занимаются 80 воспитанников, в том числе восемь членов сборной России и 16 спортсменов сборной региона. Тренировки на новом катере начнутся уже в мае будущего года.