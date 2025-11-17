В Дубну из Флориды при поддержке губернатора доставили катер для воднолыжников

17 ноября 2025, 18:40

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В школу водных видов спорта на стадион им. Нехаевского в Дубне из американского штата Флорида доставили специальный катер для занятия водными лыжами. Его стоимость – более 16 млн рублей.





Решение поддержать дубненских спортсменов ранее принял губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.



Теперь тренировки будут проходить на высшем уровне, как в ведущих школах мира. Катер NAUTIQUE 200 предназначен для буксировки воднолыжников, он соответствует требованиям и стандартам проведения международных соревнований.

«Сегодня мы выходим на другой уровень. Это просто какое-то чудо для детей! Они будут приближены к условиям проведения чемпионатов мира и Европы. Все хотят быть чемпионами мира, и я говорю, что с таким катером будут обязательно», – поделилась директор Школы водных видов спорта «Дубна» Марина Мухитова.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна



«Благодарю Андрея Юрьевича Воробьёва. Без региональной поддержки мы не смогли бы выполнить обязательства перед школой, перед детьми, перед нашими ветеранами», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.