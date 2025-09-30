Группа «Черкизово» показала роботизированный завод на «Золотой осени – 2025»

30 сентября 2025, 14:18

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

На выставке «Золотая осень – 2025» Группа «Черкизово» представила крупнейший в России полностью роботизированный завод сырокопченых колбас. Предприятие работает по принципу «Индустрия 4.0» — автоматизация минимизирует влияние человеческого фактора на всех этапах производства, рассказали в подмосковном Минсельхозе.