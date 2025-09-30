Группа «Черкизово» показала роботизированный завод на «Золотой осени – 2025»
На выставке «Золотая осень – 2025» Группа «Черкизово» представила крупнейший в России полностью роботизированный завод сырокопченых колбас. Предприятие работает по принципу «Индустрия 4.0» — автоматизация минимизирует влияние человеческого фактора на всех этапах производства, рассказали в подмосковном Минсельхозе.
Группа «Черкизово» управляет 14 птицеводческими комплексами, 20 свинокомплексами, 13 мясоперерабатывающими предприятиями, 13 комбикормовыми заводами и 20 элеваторами. Завод АО «Черкизово-Кашира» запустили в 2018 году, объем инвестиций составил 7 млрд рублей. Полностью роботизированное производство позволяет выпускать стабильно качественную продукцию, что соответствует задачам цифровой трансформации АПК. В 2024 году завод произвел 12,3 тыс. тонн сырокопченых колбас.
В Московской области компания выращивает бройлеров в Раменском и Одинцовском округах и производит широкий ассортимент куриной продукции. Ожерельевский комбикормовый завод компании выпускает до 500 тыс. тонн кормов в год. Объем инвестиций «Черкизово» в Московской области в 2023-2024 годах превысил 3,5 млрд рублей.
В 2024 году Подмосковье произвело 289,6 тыс. тонн мяса птицы (14,1% в ЦФО) и 267,7 тыс. тонн колбасных изделий (21,9% в ЦФО). Московская область сохраняет лидерство по экспорту мяса птицы. Экспорт колбасных изделий вырос на 25% и достиг 9,1 тыс. тонн.
