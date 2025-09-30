Производство приправ в Московской области выросло на 4,2%

30 сентября 2025, 10:55

оригинал Фото: istockphoto / AlexRaths

Предприятия Московской области нарастили выпуск приправ и пряностей. За январь-июль 2025 года было произведено более 31 тысячи тонн этой продукции, что на 4,2% превысило показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.