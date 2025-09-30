Производство приправ в Московской области выросло на 4,2%
Предприятия Московской области нарастили выпуск приправ и пряностей. За январь-июль 2025 года было произведено более 31 тысячи тонн этой продукции, что на 4,2% превысило показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Регион сохраняет лидерские позиции в этом сегменте, обеспечивая 79% всего объема приправ в ЦФО и 47% — по России. Основной вклад вносят ведущие производители отрасли: «Русская Бакалейная Компания», «ПК Мэтр» и «Спайс Эксперт».
В министерстве сельского хозяйства региона отмечают устойчивый рост пищевой промышленности. По итогам 2024 года объем производства приправ и пряностей в области достиг 52,5 тысячи тонн.
Читайте также: