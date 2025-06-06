Группа «Плюс» ввела формат цифровой сделки с недвижимостью на вторичном рынке
Новый формат сделок с жилой недвижимостью — цифровую сделку с сопровождением внедрила в сети офисов «Самолёт Плюс» группа «Плюс», сообщает пресс-служба компании.
«Новый формат ориентирован в первую очередь на сделки на вторичном рынке жилья. Если раньше после осмотра и выбора квартиры покупатель должен был ездить в агентство, в банк, к нотариусу и на регистрацию, то теперь сделку можно оформить за час, никуда не выезжая», — говорится в сообщении.Клиент в сопровождении специалиста может на месте подписать договор, безопасно провести расчёт, подать документы в Росреестр и получить подтверждение регистрации. В услугу также включено титульное страхование, которое защищает покупателя от юридических рисков после регистрации.
Компания «Плюс» планирует в течение года перевести в цифровой формат не менее 80% сделок.