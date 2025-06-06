В Подольске построят детский сад на 200 мест

06 июня 2025, 13:39

оригинал Фото: медиасток.рф

Детский сад, рассчитанный на 200 воспитанников, планируется построить на Литейной улице в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Подряд на строительство выставили на открытые электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить здание детского сада площадью не более 3250 квадратных метров и поставить туда всё необходимое оборудование. Работы должны быть завершены в 2027 году», — говорится в сообщении.