За благоустройство проголосовали уже более 736 тыс. жителей Московской области

06 июня 2025, 14:35

оригинал Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Более 736 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в голосовании за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.







«В этом году жители региона могут сделать выбор между 289 территориями в 54 подмосковных округах. Онлайн-голосование завершится 12 июня», — отмечается в сообщении.

«В эту работу с первого дня голосования включились 3,8 тыс. активистов в 288 точках по всей Московской области. На данный момент волонтёры привлекли к голосованию более 185 тысяч человек», — сказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.