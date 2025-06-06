За благоустройство проголосовали уже более 736 тыс. жителей Московской области
Более 736 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в голосовании за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«В этом году жители региона могут сделать выбор между 289 территориями в 54 подмосковных округах. Онлайн-голосование завершится 12 июня», — отмечается в сообщении.Принять участие в голосовании жителям помогают волонтёры.
«В эту работу с первого дня голосования включились 3,8 тыс. активистов в 288 точках по всей Московской области. На данный момент волонтёры привлекли к голосованию более 185 тысяч человек», — сказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.Отдать свой голос за благоустройство того или иного объекта могут все желающие жители Московской области старше 14 лет.
Ранее сообщалось, что в регионе действует комплекс мер по поддержке волонтёров, включающий помощь в организации мероприятий и обмене опытом, выплату грантов, страхование жизни и здоровья на время проведения акций, а также консультационную и информационную помощь. Подробная информация об этом размещена по ссылке.