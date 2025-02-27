Грузовик столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в Ступине

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО
Подмосковная полиция выясняет причины и обстоятельствах ДТП на железнодорожном переезде в городском округе Ступино. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«В четверг около 11:20 на железнодорожном переезде на 14-м км автодороги «Сырьево – Татариново – Сидорово», машинист локомотива столкнулся с грузовым автомобилем, пересекавшим железнодорожные пути на запрещающий сигнал семафора. В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего», – говорится в сообщении.Как уточнили в полиции, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Лора Луганская