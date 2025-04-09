Воробьёв рассказал о совместном обсуждении многих вопросов с властями Москвы

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Москва – сильный конкурент Подмосковья. Однако у Московской области есть преимущества перед столицей, заявил подмосковный губернатор Андрей Воробьёв в интервью «Ведомостям». Также, по его словам, регионы ведут совместное обсуждение многих вопросов.
«Стараемся находить общее, тогда мы все становимся сильнее. Моя команда имеет возможность обсуждения с командой мэра всех важных вопросов на отраслевом уровне. Если начать находить различия между Подмосковьем и Москвой, можно найти их миллион. Там бюджет 4 трлн руб., здесь – 1 трлн. Москва меньше, Подмосковье больше. Но это заведомо ложный путь. Мы выбрали другую стратегию, потому что во главе угла – наши жители, люди. Если ты живешь в Москве, ты заинтересован, чтобы и в столице, и в Подмосковье, где твой дом или твоих родителей, тоже все было хорошо и комфортно», – отметил Воробьёв.Он добавил, что в Московской области стремятся к тому, чтобы жители оставались работать на подмосковных предприятиях.
«Любой мегаполис притягивает и рабочую силу, и всё самое лучшее. Возьмите Пекин или Шанхай, Нью-Йорк или Париж, Рим или Тель-Авив. Любая столица – мощный магнит. Это реальность жизни. Так и Москва. Порядка 2 млн жителей Подмосковья работают в столице и платят там налоги. Мы в этих условиях стараемся создавать рабочие места, строим современные частные и государственные индустриальные парки. И поверьте, делаем это в хорошем темпе», – сказал губернатор.Как ранее заявил Воробьёв в том же интервью, применение цифровых технологий позволяет проще отслеживать, что происходит в регионе.
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Лора Луганская