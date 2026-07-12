Шестой забег «Стальная птица» собрал 165 атлетов из 13 городов Подмосковья

12 июля 2026, 16:16

Фото: Анна Шолохова

В Луховицах на базах отдыха «Росинка» и «Старт» прошел шестой открытый забег с препятствиями «Стальная птица — 2026». Всего на старт вышли 165 спортсменов.







Участники из Москвы, Рязани, Обнинска, Долгопрудного, Балашихи, Люберец, Коломны, Раменского, Егорьевска, Луховиц, Воскресенска, Зарайска и Озёр должны были преодолеть трассу, полную захватывающих и сложных испытаний.



Командную гонку выиграла команда «Спорт Эталон». Второе место заняла команда «Апачи лямые», а третье — команда «Так нельзя». Особое внимание зрителей привлекла команда «Три столицы», которая была отмечена призом зрительских симпатий.



Организаторы выразили благодарность коломенским друзьям Сергею Матвееву и Ксении Матвеевой за помощь в организации соревнований. «Стальная птица» вновь подтвердила, что Луховицы — центр притяжения для энергичных и целеустремлённых людей.