Губернатор Андрей Воробьёв вновь вошёл в президиум Госсовета

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв снова вошёл в президиум Госсовета России. Обновлённый состав утвердил президент Владимир Путин. В него включены 26 человек.
В Госсовете глава Подмосковья отвечает за экономику данных и является председателем профильной комиссии.
Госсовет – конституционный государственный орган, формируемый президентом. Он необходим для согласованной работы и взаимодействия органов власти, определения главных направлений внутренней и внешней политики, приоритетных направлений социально-экономического развития государства. Председателем Госсовета является президент.
Среди глав регионов, вошедших в состав совета, – губернатор Московской области Андрей Воробьёв, глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, Красноярского края Михаил Котюков, Челябинской области Алексей Текслер, Мурманской области Андрей Чибис, Нижегородской области Андрей Никитин, Калужской области Владислав Шапша, Самарской области Вячеслав Федорищев, глава Якутии Айсен Николаев, Ивановской области Станислав Воскресенский, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и другие.
Помимо этого, в Госсовет включены премьер Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, замруководителя АП Максим Орешкин, помощник президента и секретарь Госсовета Алексей Дюмин, а также начальник управления президента по вопросам формирования и деятельности Госсовета Владимир Симоненко.
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Госсовет – конституционный государственный орган, формируемый президентом. Он необходим для согласованной работы и взаимодействия органов власти, определения главных направлений внутренней и внешней политики, приоритетных направлений социально-экономического развития государства. Председателем Госсовета является президент.
Среди глав регионов, вошедших в состав совета, – губернатор Московской области Андрей Воробьёв, глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, Красноярского края Михаил Котюков, Челябинской области Алексей Текслер, Мурманской области Андрей Чибис, Нижегородской области Андрей Никитин, Калужской области Владислав Шапша, Самарской области Вячеслав Федорищев, глава Якутии Айсен Николаев, Ивановской области Станислав Воскресенский, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и другие.
Помимо этого, в Госсовет включены премьер Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, замруководителя АП Максим Орешкин, помощник президента и секретарь Госсовета Алексей Дюмин, а также начальник управления президента по вопросам формирования и деятельности Госсовета Владимир Симоненко.
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Лора Луганская