В Московской области до конца будущего года отремонтируют 14 школ искусств

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
В Подмосковье до конца 2026 года отремонтируют 14 школ искусств. Восемь из них заработают в этом году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы реализуем в Подмосковье большую программу по обновлению школ искусств. У нас в регионе их более 160. До конца 2026-го отремонтируем 14 школ, причём восемь из них снова заработают в этом году. В 2025 году также закупим новые музыкальные инструменты для 58 учреждений», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.По словам губернатора, в этом году отремонтируют Бронницкую и Дубненскую детские школы искусств, Детскую школу искусств в Королёве, Красногорскую детскую музыкальную школа им. А.А. Наседкина, Детскую школу искусств №1 в Люберцах, Чеховскую детскую школу искусств, Центральную детскую школу искусств «Гармония» в Наро-Фоминске и Детскую музыкальную школу №4 в городе Пересвет Сергиево Посадского округа.
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Лора Луганская