В посёлке Дубки с применением 3D-печати построят уникальный фельдшерский пункт

Видео: телеграм-канал Андрея Воробьёва
В посёлке Дубки Одинцовского городского округа в этом году введут уникальный фельдшерский пункт. Он станет первым в России социальным объектом, который строят с применением технологии 3D-печати, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Здравпункт площадью 100 кв. м сможет принимать более 1 тыс. жителей посёлка и близлежащих населенных пунктов. Внутри будут кабинеты для приёма пациентов, прививочные кабинеты, палаты для временного размещения больных, а на территории – парковка», – написал глава региона в своём телеграм-канале.По словам Воробьёва, всего в этом году в Подмосковье планируется ввести три ФАПа и ещё 11 фельдшерских здравпунктов.
ФАПы заработают в посёлке совхоза «Будённовец» в Дмитровском городском округе; деревне Мисирево в городском округе Клин, а также в селе Сокольниково Можайского городского округа.
Фельдшерские здравпункты введут в деревнях Ильинское и Курьяново в Волоколамском городском округе; деревнях Каменка под Каширой; Ивакино в Можайском округе; Протасово в Мытищах; Кузьмино в Сергиево-Посадском округе; Поповская, Колычево и селе Лелечи в городском округе Егорьевск; в деревне Назарьево в Паловском Посаде и в посёлке Пустоши в городском округе Шатура.
Все эти объекты строят по президентскому национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
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Лора Луганская