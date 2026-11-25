Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил МФТИ с 80-летием
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) в Долгопрудном с 80-летием и вручил коллективу вуза региональные награды.
В торжественном мероприятии участвовали помощник Президента РФ Андрей Фурсенко и зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Губернатор назвал Физтех-лицей им. П.Л. Капицы самым заметным совместным проектом и поблагодарил вуз за сотрудничество.
«Именно за такое сотрудничество я хочу сказать вам спасибо! Мы часто бывали на Физтехе, наблюдали за работой в лабораториях. И главное мерило в них — даже не само оборудование, а энергия, которая там чувствуется. Очень приятно видеть, что у ребят есть цели, задачи, амбиции. Желаю, чтобы каждый юбилей мы могли приводить новые примеры прорывных проектов и стартапов, которые делают нашу любимую страну сильнее», — высказался Андрей Юрьевич.По решению Воробьёва Николай Кудрявцев получил орден «За заслуги перед Московской областью» I степени, Дмитрий Ливанов — орден Преподобного Сергия Радонежского. Ещё восемь сотрудников получили Почётную грамоту и Благодарность Губернатора.
Глава региона рассказал и о поддержке: Подмосковье построит инфраструктуру для «Долины Физтеха» и предоставит резидентам налоговые льготы. Губернатор отметил успехи Физтех-лицея, который вошёл в тройку лидеров России по конкурентоспособности выпускников.