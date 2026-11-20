Губернатор Воробьёв поздравил патриарха Кирилла с юбилеем
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с 80-летием патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Как сказано в поздравлении главы региона, всю свою жизнь предстоятель РПЦ посвятил служению Церкви и людям.
«Ваше Святейшество, от всей души поздравляю вас с юбилеем! Благодарю за мудрость, духовную поддержку и неизменное внимание к людям. Желаю крепкого здоровья, душевных и телесных сил, помощи Божией во всех добрых делах. Многая и благая лета!», – написал губернатор в своём канале на платформе MAX.По словам Воробьёва, в Подмосковье особенно ценят внимание патриарха Кирилла к сохранению духовных традиций, укреплению семьи и воспитанию подрастающего поколения. Вместе с Русской Православной Церковью в регионе восстанавливают храмы, сохраняют историческое и культурное наследие, поддерживают благотворительные инициативы.
Губернатор назвал это большой и важной работой, которая помогает передавать детям то, что объединяет россиян на протяжении многих поколений, – веру, милосердие, уважение к ближнему и любовь к Родине.