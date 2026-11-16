Воробьёв поставил задачу подготовить все водоканалы Подмосковья к зиме до 1 декабря
Подготовка системы водоснабжения и водоотведения Подмосковья к зиме стала главной темой еженедельного совещания губернатора Андрея Воробьёва с областным правительством и главами округов.
Как подчеркнул глава региона, в Московской области – одна из самых больших в стране программ по строительству и модернизации очистных сооружений.
«Мы реализуем её во многих городах Подмосковья. Большой блок занимают новые капитальные строения – где-то это крупные очистные мощностью 20-50 тысяч кубов, где-то поменьше. Но все они имеют принципиально важное значение: без качественного водоотведения невозможно нормальное функционирование ни одного населенного пункта», – подчеркнул Воробьёв.
Ключевым критерием уверенного прохождения зимнего периода он назвал готовность водоканалов.
«Сегодня она составляет 96%, а до 1 декабря необходимо выйти на 100%. Дизель-генераторные установки, спецтехника, резерв топлива, запчасти – всё должно быть в рабочем состоянии и готово к использованию в условиях морозов», – подчеркнул губернатор.
Сейчас завершают формирование резерва запчастей и ремонт дизель-генераторных установок, обновление спецтехники, доукомплектование аварийных бригад. Все работы планируют провести именно до 1 декабря.
«На подготовку к зиме влияет наличие источников энергоснабжения, чтобы все они были работающими. Все дизель-генераторы у нас внесены в специальную систему. Мы знаем по каждому тип ДГУ, кто его обслуживает, какой он мощности, где стоит, какой у него топливный бак и какое топливо используется. Всего у нам 65 мобильных ДГУ и 264 – стационарных. В случае необходимости мы оперативно увидим, где есть техника, можно ли её включить или переставить в какое-то другое место, где она будет нужнее», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
В рамках подготовки к холодам специалисты проверили работоспособность шасси мобильных ДГУ, наличие резерва топлива и кабеля, место их хранения, провели пробные пуски. У стационарных проверяли подключение по постоянной схеме электроснабжения, резерв топлива, аккумуляторные батареи и тоже выполнили тестовые пуски.
«По замене задвижек, промывке резервуаров чистой воды, сетей и замене частотников мы все планы на этот год, выполнили. Сейчас у нас появляются только промывки, связанные с обращениями. По закупке запчастей, инструментов, принадлежностей установлен срок 30 ноября. 88% уже находится на складах», – доложил губернатору министр.
Что касается спецтехники на объектах водоснабжения и водоотведения, то проведена проверка всего автопарка. Это аварийные автомобили, ассенизаторские и каналопромывочные машины, илососы, экскаваторы, бульдозеры, тракторы, краны, манипуляторы и грузовой транспорт. Сейчас обновляют 43 единицы, то есть 6% от общего количества. Завершить ремонт планируют до 1 декабря.
В Подмосковье 385 бригад, из них 120 ‒ дежурные и аварийные. В этом году их оценили по таким критериям, как время реагирования на инциденты, время их устранения, материально-техническое оснащение и готовность техники.