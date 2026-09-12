Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил Ногинск с 245-летием

12 сентября 2026, 14:35

Андрей Воробьёв поздравил Богородский городской округ с Днём города

Андрей Воробьёв (Видео: пресс-служба правительства Московской области)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей Ногинска с 245-летием, а весь Богородский городской округ — с Днём города. Он отметил, что Богородский край всегда славился уважением к труду, предпринимательством и людьми, которые умеют создавать и развивать своё дело.





Андрей Воробьёв поблагодарил всех жителей, которые работают на предприятиях, учат детей, лечат людей, развивают бизнес и заботятся о городе. По его словам, благодаря активности и вовлечённости жителей округ продолжает уверенно двигаться вперёд.



Отдельные слова благодарности губернатор передал военнослужащим, которые сейчас находятся на передовой. Он подчеркнул, что власти продолжат помогать их семьям — с лечением, работой, вопросами, связанными с детьми, и другими необходимыми направлениями.



Большое внимание в округе уделяется детям и образованию. В сентябре после масштабного ремонта ребят принял центр образования №26 в Большом Бунькове. До конца года планируется завершить капитальный ремонт дошкольного отделения центра образования №25 в Старой Купавне. Также рядом с микрорайоном «Полёт» продолжается строительство новой школы.



Серьёзные изменения происходят и в здравоохранении. В 2024 году в Ногинске открыли новую станцию скорой помощи, а в этом году начал работу современный медицинский центр на 500 посещений в смену на 2-й Буховской улице. В нём работают взрослое и детское отделения, предусмотрена современная диагностика. Получать медицинскую помощь рядом с домом смогут более 43 тысяч жителей.



Продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры. В Ногинске, Большом Бунькове и Обухове обновляют котельные и теплосети. В Мамонтове реконструировали водозаборный узел, а также продолжаются работы по развитию системы водоснабжения.



Преображаются и общественные пространства. В последние годы благоустроены набережная Клязьмы, Фонтанная площадь, Глуховский парк, скверы Ногина и Бугрова. К празднику, 12 сентября, после обновления откроются Богородский бульвар и лесопарк Волхонка.



Андрей Воробьёв напомнил, что когда-то Ногинск носил имя Богородск. Сегодня историческое название объединяет весь округ и напоминает о необходимости бережно относиться к наследию прошлого и думать о том, что останется будущим поколениям.





«Это напоминание об уважении к тому, что создано до нас, и об ответственности за то, что мы оставим нашим детям», — отметил губернатор.