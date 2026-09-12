Метро, больница и новые школы: Андрей Воробьёв поздравил Балашиху с Днём города

12 сентября 2026, 14:17

Губернатор Андрей Воробьёв поздравил жителей Балашихи с Днём города

Андрей Воробьёв (Видео: пресс-служба правительства Московской области)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей и гостей Балашихи с Днём города и поблагодарил всех, кто каждый день работает на благо округа — трудится на предприятиях, воспитывает детей, занимается развитием города и думает о его будущем.





Отдельные слова благодарности Андрей Воробьёв адресовал военнослужащим, которые защищают страну и Подмосковье. Он отметил их мужество и профессионализм и подчеркнул, что власти продолжат помогать бойцам и их семьям.



Балашиха продолжает активно развиваться. При поддержке президента здесь строят областную больницу, важную для всего Подмосковья. Основные строительные работы рассчитывают завершить в следующем году, а первых пациентов новый медицинский комплекс должен принять уже в 2028 году. Параллельно укрепляется и первичное звено: к середине следующего года планируют открыть новую поликлинику в Алексеевской роще на 400 посещений в смену.



Продолжается обновление образовательной инфраструктуры. В этом году после капитального ремонта открылась школа №18 в деревне Чёрное, заработала новая пристройка к школе №30 и новый детский сад в Алексеевской роще. До конца года планируется завершить строительство ещё одного сада в Новограде-Павлино.



Одной из главных новостей стало решение о продлении Арбатско-Покровской линии метро в сторону Балашихи. В ближайшие годы начнутся проектирование и строительство станции, благодаря чему дорога до Москвы для жителей города должна стать быстрее и удобнее.



Большое внимание уделяется и коммунальной инфраструктуре. Уже построены новые котельные в Ольгино, Салтыковке и Северном. Сейчас продолжается замена сетей, а до конца года планируется обновить ещё две котельные — в Центральной Балашихе и Керамике. От их стабильной работы зависит тепло в домах примерно 75 тысяч жителей.



Преображаются и места для отдыха. В этом году завершилось благоустройство Вишняковского лесопарка — теперь здесь можно гулять, проводить время с семьёй и отдыхать от городского ритма.





«Вместе с жителями будем и дальше делать всё, чтобы город становился удобнее, современнее, чтобы здесь хотелось жить, растить детей и строить планы на будущее», — отметил губернатор Андрей Воробьёв.