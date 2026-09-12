«Ленинский округ живёт в столичном темпе»: Андрей Воробьёв поздравил Видное с Днём города
Андрей Воробьёв поздравил жителей Ленинского городского округа с Днём города
Андрей Воробьёв (Видео: пресс-служба правительства Московской области)
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей Видного и Ленинского округа с праздником.
Он отметил, что территория активно развивается, сюда приезжают новые семьи, появляются современные кварталы, дороги, предприятия и крупные проекты.
«Ленинский округ живёт в столичном темпе. Современные кварталы, дороги, предприятия, большие проекты — всё это притягивает в округ энергичных, умных, талантливых людей», — отметил Воробьёв.Губернатор поблагодарил всех, кто каждый день работает на благо округа: строит, лечит, учит, воспитывает детей, развивает бизнес и занимается благоустройством. Отдельные слова благодарности он адресовал военнослужащим, волонтерам, предпринимателям и жителям, которые помогают фронту.
Воробьёв также рассказал о развитии социальной инфраструктуры. В этом году в деревне Сапроново открыли одну из крупнейших школ Подмосковья на 1675 мест. Еще шесть новых детских садов приняли детей в Новом Видном, «Зеленых Аллеях», «Граде Лесном» и других районах. Строительство социальных объектов продолжается: во втором квартале следующего года планируется завершить школу в «Первом Южном», а до конца 2027 года — школу в Новомолокове.
При поддержке президента в этом году началось строительство нового корпуса перинатального центра на 200 мест. Там появятся дополнительные отделения и современное оборудование, что позволит расширить возможности медицинской помощи будущим мамам и детям.
Одним из крупных транспортных проектов стала Южно-Лыткаринская автомобильная дорога. Благодаря ей для жителей Видного, Молокова и соседних территорий поездки до МКАД, аэропорта Домодедово, Бутова и востока области стали удобнее.
Отдельно губернатор остановился на развитии метро. Совместно с Москвой в Ленинском округе предусматривается появление сразу нескольких станций. В перспективе речь идет о развитии Люблинско-Дмитровской и Бирюлёвской линий, которые должны улучшить транспортную доступность Видного и соседних территорий.
Продолжается и благоустройство округа. Власти планируют создавать новые прогулочные маршруты, детские и спортивные площадки, зоны отдыха и современные общественные пространства. В этом году обновят Кимховский парк, а до конца следующего года планируется привести в порядок Советскую площадь и прилегающую территорию в Видном.
«Мы все вместе работаем, чтобы наш Ленинский округ был местом, где удобно жить, растить детей, работать, встречаться с близкими и строить планы», — подчеркнул Андрей Воробьёв.