Новые школы, метро и большие перемены: Андрей Воробьёв поздравил Красногорск с Днём города

12 сентября 2026, 14:00

Губернатор Андрей Воробьёв поздравил жителей Красногорска с Днём города

Андрей Воробьёв (Видео: пресс-служба правительства Московской области)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей Красногорского округа с Днём города и отметил, что Красногорск, Павшинская Пойма, Нахабино, Опалиха, Архангельское и новые жилые кварталы сегодня складываются в единый современный округ, который продолжает активно развиваться.





Особое внимание власти уделяют поддержке семей и созданию комфортных условий для жизни. В этом году в Изумрудных холмах уже открылась новая школа, заработали детские сады в Опалихе и Аникеевском. В следующем году планируется открыть школы в Павшинской Пойме, Елиных Лугах и квартале Строгино.



Серьёзные изменения происходят и в сфере здравоохранения. При поддержке президента в округе начал работу детский клинический центр имени Рошаля, где помогают маленьким пациентам даже в самых сложных случаях. До конца года также планируется открыть поликлинику в ЖК «Новая Рига» на 150 посещений в смену, а в сентябре 2027 года — ещё одну, в Елиных Лугах, рассчитанную на 400 посещений.



Продолжается развитие транспортной инфраструктуры. Уже открыты тоннель в Путилкове и путепровод в Аникеевке, а в следующем году планируется запустить рабочее движение по новому путепроводу в Опалихе.



Одним из самых ожидаемых событий станет метро. В декабре следующего года планируется открыть станцию «Липовая роща» Рублёво-Архангельской линии. В перспективе в округе должны появиться ещё две станции — «Красногорск» и «Изумрудные холмы».



Не забывают и о городских пространствах. До конца года обновят площадь Оптиков, детскую игровую зону в парке «Ивановские пруды», сквер на Школьной улице в Нахабине и завершат вторую часть городского парка. В детском городке «Сказочный» также обновят автогородок, чтобы маленькие жители могли играть и знакомиться с правилами дорожного движения.





«Красногорск продолжает развиваться, давать новые возможности для учёбы, работы и, конечно, комфортной и счастливой жизни», — отметил Воробьёв.