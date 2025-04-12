В Люберцах прошел первый день голосования в Совет депутатов

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Первый день голосования в Совет депутатов прошел в подмосковных Люберцах, сообщает Мособлизбирком. Уточняется, что по состоянию на 20:00, 12 апреля, явка избирателей была 5,59%. Помещения избирательных участков сданы под охрану.
«Первый день прошел без нарушений. В округе были открыты 196 избирательных участков. Также избиратели могли проголосовать вне помещений, то есть на дому. За ходом выборов следили независимые наблюдатели, а также представители Штаба общественного наблюдения», — сказал председатель территориальной избирательной комиссии Анатолий Трубников.Он добавил, что те, кто не смог проголосовать сегодня, смогут сделать это на следующий день. Участки откроются в 8:00 в воскресенье, 13 апреля.
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