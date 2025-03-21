Губернатор Московской области дал ряд поручений по итогам оперативного совещания

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10 марта 2025 года в Московской области прошло оперативное совещание с заместителями Председателя Правительства региона, по итогам которого были озвучены ключевые поручения для дальнейшей работы, сообщает пресс-служба губернатора Московской области.
Одним из основных направлений стало информирование жителей о проведении эксперимента по направлению платежных документов за жилое помещение и коммунальные услуги в электронной форме. Этот шаг направлен на улучшение доступности и сокращение объема бумажного документооборота. Ожидается, что к 24 марта 2025 года муниципальные власти должны сообщить жителям об этом нововведении.
Также на совещании были обсуждены меры по улучшению работы управляющих организаций. Ответственные лица должны представить дорожные карты по улучшению показателей управляющих компаний в нескольких муниципальных образованиях, в том числе Воскресенске и Домодедово, а также раз в квартал докладывать о рейтингах организаций в Московской области.
Важным пунктом стало обеспечение прозрачности процессов в жилищно-коммунальной сфере. В частности, муниципальные образования обязаны обеспечить проведение общих собраний собственников в электронном виде через систему ГИС ЖКХ, с обязательным заочным голосованием.Кроме того, в рамках благоустройства муниципальных территорий запланированы мероприятия по уборке и ремонту автомобильных дорог.
К 31 марта 2025 года должен быть завершен комплекс мероприятий по уборке территорий после зимнего периода, а также предусмотрены закупки специализированной техники для уборки мусора.
В области дорожного строительства на ближайшие месяцы запланированы публикации закупок на текущий ремонт дорог и разметку, а также завершение мероприятий по уборке дорожной сети после зимнего сезона.Кроме того, среди прочих поручений — подготовка предложений по решению проблемы безнадзорных животных, проявляющих агрессию.
К 7 апреля 2025 года должен быть представлен совместный проект с Мособлдумой и Прокуратурой. Все эти меры направлены на повышение качества жизни жителей Московской области и эффективное управление городской инфраструктурой.
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Также на совещании были обсуждены меры по улучшению работы управляющих организаций. Ответственные лица должны представить дорожные карты по улучшению показателей управляющих компаний в нескольких муниципальных образованиях, в том числе Воскресенске и Домодедово, а также раз в квартал докладывать о рейтингах организаций в Московской области.
Важным пунктом стало обеспечение прозрачности процессов в жилищно-коммунальной сфере. В частности, муниципальные образования обязаны обеспечить проведение общих собраний собственников в электронном виде через систему ГИС ЖКХ, с обязательным заочным голосованием.Кроме того, в рамках благоустройства муниципальных территорий запланированы мероприятия по уборке и ремонту автомобильных дорог.
К 31 марта 2025 года должен быть завершен комплекс мероприятий по уборке территорий после зимнего периода, а также предусмотрены закупки специализированной техники для уборки мусора.
В области дорожного строительства на ближайшие месяцы запланированы публикации закупок на текущий ремонт дорог и разметку, а также завершение мероприятий по уборке дорожной сети после зимнего сезона.Кроме того, среди прочих поручений — подготовка предложений по решению проблемы безнадзорных животных, проявляющих агрессию.
К 7 апреля 2025 года должен быть представлен совместный проект с Мособлдумой и Прокуратурой. Все эти меры направлены на повышение качества жизни жителей Московской области и эффективное управление городской инфраструктурой.
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Дайана Хусинова