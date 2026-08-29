Губернатор Московской области поздравил Дмитров с Днем города
Андрей Воробьёв (Видео: Пресс-служба губернатора Московской области)
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Дмитрова с Днем города.
Глава региона выразил признательность всем, кто вносит вклад в развитие города, с заботой и вниманием следит за происходящим в Дмитрове и стремится сохранить всё лучшее, а также инициировать необходимые изменения.
По его мнению, сейчас особенно важно объединяться и поддерживать друг друга. Он добавил, что бойцы переживают за своих близких, и власти делают всё возможное, чтобы поддержать их семьи.
Воробьёв отметил, что Дмитров активно развивается. Он подчеркнул важность создания комфортных условий для жизни горожан. На Кропоткинской завершается ремонт детского сада «Алёнушка», продолжается строительство Рогачёвского моста. Уже третий год ведётся масштабная работа по благоустройству жилищно-коммунального хозяйства.
В заключение Воробьёв пожелал, чтобы в Дмитрове происходило как можно больше позитивных событий и изменений.
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