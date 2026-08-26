В Дмитрове в День города приготовят 250-килограммовое пирожное «Картошка»
Дмитров 29 августа отметит 872-летие. Главным событием праздничной программы станет установление рекорда России, сообщили в пресс-службе администрации Дмитровского муниципального округа.
Для жителей и гостей города приготовят пирожное «Картошка» весом 250 килограммов.
«День города хотим отметить большим праздником для всего округа. В программе – традиционные события, которых ждут каждый год, и особенный момент. Попробуем вместе установить рекорд России. Приглашаю провести этот день вместе с нами», – сказал глава муниципалитета Михаил Шувалов.
Основные мероприятия развернутся на Советской и Торговой площадях, а также в историческом центре Дмитрова. Там будут работать интерактивные площадки. На Советской площади откроется арт-зона, на Торговой – ярмарка, ремесленная и спортивная площадки.
«В полдень состоится традиционное торжественное шествие трудовых коллективов, в 13 часов – праздничный молебен. В 13:30 начнётся одно из главных событий дня – установление рекорда России с пирожным. Затем на улице Кропоткинской у памятника Петру Кропоткину состоится мастер-класс по вальсу для старшего поколения», – рассказали в администрации.Также пройдёт мастер-класс от ведущих блогеров страны, а в 17:00 жителей и гостей города объединит флешмоб «Дмитров, танцуй».
Вход на все мероприятия будет свободным.