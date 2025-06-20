«H&N» расширит производство кисломолочной продукции в Подмосковье
Компания «H&N» расширит производство молочной продукции в Московской области. Соглашение об этом в рамках ПМЭФ-2025 подписали губернатор региона Андрей Воробьёв и генедиректор АО «Health & Nutrition» Якуб Закриев.
«Подмосковье традиционно является лидером в стране по производству кисломолочной продукции, и с каждым годом мы стараемся наращивать темпы. «H&N» – одно из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий области, которое выпускает свою продукцию под брендами «Простоквашино», «Даниссимо», «Растишка». В следующем году компания планирует расширить производство греческого йогурта в Чехове на 6 тыс. тонн в год. Также в планах – установить новое и модернизировать существующее оборудование. Объём инвестиций в проект – порядка 390 млн рублей», – сказал Воробьёв.«Health & Nutrition» выпускает широкий ассортимент молочной продукции (производимой на 12 заводах по всей стране под брендами «Простоквашино», «Актибио», Actimuno, «Растишка», «Тёма», «Даниссимо», «Биобаланс», «Актуаль» и напитки на растительной основе Planto.
Объём производства на заводе в Чехове только за прошлый год составил без малого 264 тыс. тонн. Сейчас его мощность позволяет перерабатывать 1,1 тыс тыс. тонн молока в сутки. На территории предприятия расположен ещё один завод, где разрабатывают и тестируют новые продукты. Некоторые потом запускают в производство на других заводах Health & Nutrition.
«Наша компания высоко ценит возможность работать в Московской области, так как это крупнейший логистический и транспортный узел. Близость к Москве обеспечивает удобные поставки сырья и дистрибуцию продукции по всей стране. В регионе созданы все условия для бизнеса», – отметил Закриев.Он добавил, что в Чехове находится флагманский завод компании, который является крупнейшим молочным производством в России. Наращиваются мощности технологического оборудования по производству йогурта «Простоквашино Греческий».
Ещё один проект – налаживание процесса сгущения сыворотки, чтобы в дальнейшем использовать её в пищевой промышленности.