Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв открыл канал в мессенджере МАХ

14 августа 2025, 16:39

оригинал Фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва

Официальный канал в мессенджере МАХ запустил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.





Он отметил, что этот канал станет ещё одним инструментов связи с жителями.





«Дорогие жители Подмосковья! Я запустил официальный канал в российском мессенджере MAX. Он станет ещё одним удобным способом делиться с вами важными новостями, рассказывать о планах развития региона, реализуемых проектах и той работе, которая делает наше Подмосковье лучше», — написал Андрей Воробьёв.