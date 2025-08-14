Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв открыл канал в мессенджере МАХ
Официальный канал в мессенджере МАХ запустил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что этот канал станет ещё одним инструментов связи с жителями.
«Дорогие жители Подмосковья! Я запустил официальный канал в российском мессенджере MAX. Он станет ещё одним удобным способом делиться с вами важными новостями, рассказывать о планах развития региона, реализуемых проектах и той работе, которая делает наше Подмосковье лучше», — написал Андрей Воробьёв.Губернатор Московской области регулярно публикует в своём Telegram-канале «Воробьёв LIVE» актуальную информацию о жизни региона, а открытое комментирование позволяет оперативно получать обратную связь от жителей.