В Подмосковье процедуру ЭКО можно пройти бесплатно по полису ОМС
В Подмсоковье жители могут воспользоваться процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в рамках национального проекта «Семья», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин отметил, что с начала года в регионе провели уже более 4000 таких процедур.
«Благодаря процедуре ЭКО, женщины, имеющие проблемы с наступлением беременности естественным путем, могут стать мамами. Важно, что процедура в регионе проводится бесплатно, за счет средств ОМС, при наличии медицинских показаний», — подчеркнул он.