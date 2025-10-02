В Подмосковье процедуру ЭКО можно пройти бесплатно по полису ОМС

02 октября 2025, 12:21

оригинал Фото: istockphoto / Inside Creative House

В Подмсоковье жители могут воспользоваться процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в рамках национального проекта «Семья», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин отметил, что с начала года в регионе провели уже более 4000 таких процедур.



«Благодаря процедуре ЭКО, женщины, имеющие проблемы с наступлением беременности естественным путем, могут стать мамами. Важно, что процедура в регионе проводится бесплатно, за счет средств ОМС, при наличии медицинских показаний», — подчеркнул он.

Оформить квоту на бесплатное ЭКО можно через Министерство здравоохранения Московской области. На сайте ведомства в разделе

«Информация»

размещены инструкция и перечень необходимых документов.

Дополнительно всю информацию о системе родовспоможения Подмосковья можно найти на портале

«Стань мамой в Подмосковье».

Также работает единый колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» по телефону 8 (800) 550-30-03 (ежедневно с 8:00 до 20:00, звонок бесплатный).

