В Королёве задержали мужчину за ножевое ранение в хостеле
Видео: пресс-служба Росгвардии Московской области
Сотрудники Королёвского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений в хостеле, сообщает пресс-служба региональной Росгвардии.
Конфликт произошел между двумя мужчинами: 41-летний гражданин ближнего зарубежья нанес резаные ранения 40-летнему постояльцу. Подозреваемый был задержан и передан полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.
Ранее в Щёлкове сотрудники Росгвардии задержали посетителя хостела за противоправные действия. Тогда администратор отеля сообщила о нетрезвом постояльце, который в компании товарища распивал спиртное, нецензурно выражался и вел себя агрессивно по отношению к персоналу и другим гостям.
