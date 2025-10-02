Подмосковные аграрии представят продукцию в Казахстане

С 29 по 31 октября 2025 года в Алматы состоится центральноазиатская аграрная выставка «AgroWorld Qazaqstan 2025». В рамках деловой программы при поддержке Фонда поддержки ВЭД Подмосковья будет развернута коллективная экспозиция предприятий АПК региона, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В состав подмосковной делегации вошли компании «Грин Дир» (производство семян), «М-Р Гумат» (органические удобрения) и «Питэр Пит» (торфогрунты). Выставочная программа охватит ключевые сегменты агропрома: животноводство, птицеводство, тепличные технологии, овощеводство, семеноводство и сельхозтехнику.
Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, казахстанский рынок имеет стратегическое значение для региона. Республика входит в тройку основных внешнеторговых партнеров Подмосковья в агросфере. По итогам 2024 года объем экспорта продовольствия в Казахстан превысил 447 миллионов долларов. Участие в выставке позволит предприятиям региона найти новые пути для наращивания экспортных поставок.