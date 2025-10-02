Подмосковные аграрии представят продукцию в Казахстане

02 октября 2025, 11:42

оригинал Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

С 29 по 31 октября 2025 года в Алматы состоится центральноазиатская аграрная выставка «AgroWorld Qazaqstan 2025». В рамках деловой программы при поддержке Фонда поддержки ВЭД Подмосковья будет развернута коллективная экспозиция предприятий АПК региона, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.