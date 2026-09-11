В Подмосковье почти на 10% выросла выявляемость колоректального рака

11 сентября 2026, 15:08

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Выявлять колоректальный рак в Московской области стали на 9,7% больше. Этого удалось достичь благодаря увеличению числа исследований. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравохранения.





Проект по ранней диагностике колоректального рака реализуется в регионе с прошлого года. В рамках проекта всем жителям старше 45 лет при прохождении диспансеризации и профосмотров делают количественный анализ на скрытую кровь в кале.





«Важную роль в росте выявляемости этого опасного заболевания сыграло также регулярное проведение Дней открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи — там могут бесплатно проходить обследования все желающие в возрасте от 18 лет», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.