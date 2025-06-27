Всероссийская ярмарка трудоустройства в Подмосковье привлекла 4,5 тыс. человек
«Федеральный этап прошёл в Химках, Ногинске и Подольске, а также в онлайн-формате. Всего было представлено свыше 3,5 тыс. вакансий от 130 работодателей региона. Участниками федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства стали 4,5 тыс. человек», – рассказал министр социального развития Андрей Кирюхин.Программа включала встречи работодателей и соискателей, мастер-классы, тренинги и круглые столы. Например, в Химках популярный блогер Константин Нечаев поделился секретами успеха и предупредил, что быть блогером – гораздо труднее, чем кажется.
В Ногинске прошел Фестиваль профессий и КВИЗ студентов образовательных учреждений «Ученье свет!» В интеллектуальном соревновании победила команда Ногинского колледжа.
А в Подольске посетители ярмарки могли пройти мотивационный тренинг Дениса Бучкина «Кто я в мире профессий» и узнать о перспективах IT-рынка на лекции Юлии Комаровой «ChatGPT, нейросети и заработок на технологиях будущего».