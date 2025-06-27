Жители Подмосковья начали получать промокоды за переход на электронный ЕПД
Видео: пресс-служба МинЖКХ МО
Жители Московской области, перешедшие на электронный Единый платёжный на региональном портале госуслуг, получат бонусы и скидки от крупнейших ритейлеров России. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ региона.
Министерство отправит на электронные почты пользователей уникальный промокод со скидкой на покупки в магазинах торговых сетей.
«Мы подключили к эксперименту представителей ритейл-индустрии, предприятия общепита и фермерские хозяйства. Теперь жители смогут получать не только онлайн-квитанцию, но бонусы в виде скидок в магазинах. К проекту уже присоединилась торговая сеть «Магнит». В ближайшее время для жителей будут доступны программы лояльности от сетей «Лента», «Дикси» и ещё от 80 представителей малого бизнеса», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.Он добавил, что промокоды в «Магнит» поступили уже 10 тысячам жителей.
В ведомстве напомнили, что присоединиться к проекту по переходу Единого платёжного документа на РПГУ и изменить формат получения квитанции можно каждый месяц с 1 по 19 число. Промокоды начнут приходить с 20 числа того же месяца.