Жители Подмосковья начали получать промокоды за переход на электронный ЕПД

27 июня 2025, 22:47

Видео: пресс-служба МинЖКХ МО

Жители Московской области, перешедшие на электронный Единый платёжный на региональном портале госуслуг, получат бонусы и скидки от крупнейших ритейлеров России. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ региона.





Министерство отправит на электронные почты пользователей уникальный промокод со скидкой на покупки в магазинах торговых сетей.

«Мы подключили к эксперименту представителей ритейл-индустрии, предприятия общепита и фермерские хозяйства. Теперь жители смогут получать не только онлайн-квитанцию, но бонусы в виде скидок в магазинах. К проекту уже присоединилась торговая сеть «Магнит». В ближайшее время для жителей будут доступны программы лояльности от сетей «Лента», «Дикси» и ещё от 80 представителей малого бизнеса», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.