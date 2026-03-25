Жителей Подмосковья приглашают на бесплатный онкоскрининг 28 марта
Бесплатные проверки на разные виды рака проведут для жителей Московской области в ближайшую субботу, 28 марта, в подмосковных центрах амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Приглашаются люди в возрасте от 18 лет. Они пройдут диагностику новообразований кожи, скрининг желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей, кроме того, женщины смогут проверить состояние груди, а мужчины — предстательной железы.
«Прохождение онкоскрининга — это не просто медицинская рекомендация, а осознанный шаг к сохранению своего здоровья. Своевременная диагностика позволяет обнаружить патологию на этапе, когда терапия занимает меньше времени и даёт максимальный эффект», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Он добавил, что дни открытых дверей проходят в областных центрах амбулаторной онкологической помощи регулярно. С начала года состояние здоровья там проверили более полутора тысяч человек.
Скрининги будут проводится с 9 утра до 14:00, с собой нужно будет взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.