Подмосковному пчеловоду предоставили более 7,3 га земли в Талдомском округе
Фермер-пчеловод получил для развития хозяйства участок площадью более 7,3 га, расположенный у деревни Фёдоровское Талдомского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Землю сельскохозяйственного назначения предоставили фермеру в аренду без торгов.
«Помогая фермерам землёй, мы стремимся к тому, чтобы в регионе стало меньше неиспользуемых сельхозземель и больше агропроизводителей, а на прилавках наших округов — больше полезных и экологически чистых продуктов», — заявил глава Минмособлимущества Подмосковья Тихон Фирсов.Фермерское хозяйство, получившее землю, уже много лет занимается пчеловодством. Новый участок планируется засеять медоносными травами.