Подмосковные колледжи вышли в лидеры по трудоустройству выпускников

Семь колледжей, расположенных в Московской области, стали лучшими в рейтинге по трудоустройству выпускников, а ещё пять вошли в топ-3. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





Рейтинг сформировали по 24 отраслям экономики, включая строительную, химическую, горнодобывающую, транспортную, фармацевтическую, а также ИТ, робототехнику, креативные индустрии, медицину, металлургию, сельское хозяйство, педагогику и пр.





«Колледжи Подмосковья, а также филиалы образовательных учреждений, расположенные в регионе, занимают лидирующие позиции в национальном рейтинге трудоустройства выпускников. Это и Московский областной политехнический колледж в атомной отрасли, и Жуковский авиационный техникум в сфере машиностроения, и училище олимпийского резерва в Щелкове. (…) В целом по истечении двух лет после окончания колледжей трудоустроены 90% наших выпускников. Это лучший показатель в стране», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.