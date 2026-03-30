Подмосковные колледжи вышли в лидеры по трудоустройству выпускников
Семь колледжей, расположенных в Московской области, стали лучшими в рейтинге по трудоустройству выпускников, а ещё пять вошли в топ-3. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Рейтинг сформировали по 24 отраслям экономики, включая строительную, химическую, горнодобывающую, транспортную, фармацевтическую, а также ИТ, робототехнику, креативные индустрии, медицину, металлургию, сельское хозяйство, педагогику и пр.
«Колледжи Подмосковья, а также филиалы образовательных учреждений, расположенные в регионе, занимают лидирующие позиции в национальном рейтинге трудоустройства выпускников. Это и Московский областной политехнический колледж в атомной отрасли, и Жуковский авиационный техникум в сфере машиностроения, и училище олимпийского резерва в Щелкове. (…) В целом по истечении двух лет после окончания колледжей трудоустроены 90% наших выпускников. Это лучший показатель в стране», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Рейтинги трудоустройства выпускников колледжей публикуются на портале «Работа в России». Лидирующие позиции в разных отраслях заняли Губернский колледж в округе Серпухов («Робототехника»), Ожерельевский железнодорожный колледж («Ж/д транспорт»), Ногинский колледж («СМИ и коммуникационные технологии»), Московский областной политехнический колледж в Электростали («Атомная отрасль»), Звенигородский финансово-экономический колледж («Туризм и сфера слуг»), а также Училище олимпийского резерва в Щелково и Училище олимпийского резерва №2 в Звенигороде («Физкультура и спорт»).
В тройку лидеров в своих категориях вошли колледж МАИ «Ракетно-космическая техника» в Химках и Авиационный техникум им. В.А. Казакова в Жуковском («Машиностроение»), Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт («Сельское хозяйство»), Училище олимпийского резерва №3 в Химках («Физкультура и спорт») и Физико-технический колледж в Долгопрудном («Информационные технологии»).