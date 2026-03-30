В ФАПах Подмосковья провели с начала года около 35 тысяч телемедицинских приёмов

30 марта 2026, 11:45

Почти 35 тысяч онлайн-консультаций с врачами провели в фельдшерско-акушерских пунктах Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Благодаря телемедицине фельдшер может получить экспертное мнение узкопрофильных специалистов из медорганизаций более высокого уровня, а пациенту не нужно никуда ехать за консультацией.





«Внедрение телемедицины в работу фельдшерско-акушерских пунктов позволяет пациентам, живущим на удалённых от центра территориях, получать медицинскую помощь без личного посещения поликлиники», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.