В ФАПах Подмосковья провели с начала года около 35 тысяч телемедицинских приёмов
Почти 35 тысяч онлайн-консультаций с врачами провели в фельдшерско-акушерских пунктах Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Благодаря телемедицине фельдшер может получить экспертное мнение узкопрофильных специалистов из медорганизаций более высокого уровня, а пациенту не нужно никуда ехать за консультацией.
«Внедрение телемедицины в работу фельдшерско-акушерских пунктов позволяет пациентам, живущим на удалённых от центра территориях, получать медицинскую помощь без личного посещения поликлиники», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Записаться на телемедицинскую консультацию житель Подмосковья может через портал госуслуг «Здоровье», приложение «Добродел.Телемедицина» или с помощью чат-бота Дениса в мессенджере МАХ.