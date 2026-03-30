В Московской области отремонтируют более 20 дорог к медучреждениям
Свыше 20 участков региональных дорог, ведущих к медицинским учреждениям, отремонтируют в Подмосковье в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы проведут специалисты Мосавтодора в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«На региональной сети обновят более 100 километров асфальтобетонного покрытия, что обеспечит комфортный проезд к больницам, поликлиникам, диспансерам и фельдшерско-акушерским пунктам в 20 округах Подмосковья», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Ремонт будут проводить как в черте городов, так и в малых населённых пунктах. Например, в Люберцах заменят асфальт на более чем двух километрах Октябрьского проспекта, по которому проезжают к местной больнице, а в Ленинском округе починят дороги в посёлке Володарского, ведущие к амбулатории.